جونسون: أتحمل مسؤولية ارتفاع أعداد الوفيات بكورونا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لتجاوز أعداد الوفيات بفيروس كورونا 100 ألف حالة، قائلا: " أتحمل كامل المسؤولية".

وقال في مؤتمر صحافي: "من الصعب التعبير عن الحزن الذي تحمله هذه الإحصاءات القاتمة وسنوات العمر الضائعة وعدم تمكن العائلات من الاجتماع، وبالنسبة إلى كثر، الفرص الضائعة لوداع أحد أفراد أسرتهم".

وأضاف: "إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيسا للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة"، مؤكدا "أننا فعلنا حقا كل ما في وسعنا وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسائر في الأرواح وتقليل المعاناة إلى أدنى حد".

وأصبحت المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بوباء كوفيد-19، فيما تعول الحكومة على حملات التطعيم للخروج من الأزمة الصحية التي تفاقمت بسبب ظهور نسخة متحورة من فيروس كورونا على أراضيها.

ووفق الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، سجلت 1631 وفاة إضافية حصلت بعد 28 يوما من اختبار إيجابي، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 100162.