فيتوريا: منتخب مصر واجه سوء حظ في أمم إفريقيا أصعب مما نتخيل

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أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني عن حزنه الشديد من نكسة الإصابات التي تعرض لها الفريق والتي أدت لخسارة جهود محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية:" نواجه سوء حظ غير عادي قبل بداية البطولة بعد إصابة أحمد نبيل كوكا ثم بعد ذلك إصابة أسامة جلال وخروجهم من قائمة الفريق".

أضاف:" وخلال البطولة حدثت حالة وفاة لوالد أحد أعضاء الجهاز الطبي ثم أصيب محمد صلاح وبعدها محمد الشناوي وأخيرًا إمام عاشور".

أتم:" الفريق تعرض لإصابات أصعب مما نتخيل، ولكن يجب أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات".