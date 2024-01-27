رئيس بيلاروس: مينسك وموسكو لا تريدان الحرب ونحن منفتحون على أي خطوات ودية

صرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، بأن كلا من بيلاروس و روسيا لا تريدان حربا، مؤكدًا ضرورة القيام بخطوات ودية.

وأوضح لوكاشينكو، خلال افتتاح نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية النازية في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما يواجهان مجددا، معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحان على أي خطوات ودية تجاه ذلك"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على حقيقة الحرب الوطنية العظمى، وقال: "هذه الحقيقة توضح عمق السقوط الأخلاقي والمعنوي لأولئك الذين انضموا إلى راية ألمانيا النازية. وهذا أمر يعود بظله الأسود على العديد من دول أوروبا الغربية، هذه هي حقيقتنا ونحن لا نتحدث عن العداء مع شعوبهم. فإننا ورثة المنتصرين، نعارض أيديولوجية النازية، التي عانى منها الألمان والفرنسيون والكثير من الدول الأخرى".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "نثير أيضا مسألة الاعتراف بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي"، مشددًا على أن العدد الدقيق لضحايا الحرب الوطنية العظمى لا يزال مجهولا، ولا تزال رفات الأشخاص الذين قتلوا خلال سنواتها موجودة في بيلاروس وروسيا.