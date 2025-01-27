الرئيس الكولومبي يتراجع أمام ترامب في نزاع حول ترحيل المهاجرين

بعد رد فعل غير محسوب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، تراجع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو في نزاع حول رحلات الترحيل الجوية التي اعتبرها غير إنسانية.

وأعلن مكتب بيترو اليوم الأحد أن الحكومة ستتيح الطائرة الرئاسية من أجل "تسهيل العودة الإنسانية للمواطنين الكولومبيين".

وقال في الوقت نفسه، إن كولومبيا تجري محادثات نشطة مع الحكومة الأمريكية للوصول إلى اتفاقات "لضمان حد أدنى من الاحترام والمعاملة الإنسانية للمواطنين أثناء عملية الترحيل".

وكانت الحكومة في بوجوتا قد منعت في وقت سابق هبوط طائرتين عسكريتين أمريكيتين تحملان مهاجرين كولومبيين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.



وبرر بيترو قراره بالقول إن المهاجرين ليسوا مجرمين ويجب أن يعاملوا بكرامة

ورد ترامب على الفور وقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل السلع القادمة للولايات المتحدة من كولومبيا، على أن تصل النسبة إلى 50% خلال أسبوع واحد.