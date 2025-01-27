الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة مراقبة مدنية لمعبر رفح

قالت كايا كالاس مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وأضافت في تصريحات نقلتها وكالة رويترز: "اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورا حاسما في دعم وقف إطلاق النار".

وصرحت كالاس: "اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية".

في سياق آخر، نقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس أن الحركة سلمت قائمة تضم أسماء 25 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة على قيد الحياة من بين الـ33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، أن الحركة ستسلم ثماني جثث بين دفعة الأسرى المقرر الإفراج عنهم خلال الأسابيع المقبلة، ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

فيما صرح القيادي البارز في حماس عزت الرشق، بأن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء أمس الأحد، بعد صدور اتهامات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تفيد بتراجع الحركة عن بعض تفاصيل الاتفاق.