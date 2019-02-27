قاضي أسترالي يأمر بحبس الكاردينال جورج بيل

أمر قاضي أسترالي، اليوم الأربعاء، بحبس الكاردينال جورج بيل ،بعد يوم واحد من إعلان إدانته في أستراليا بتهم تحرش جنسي بالأطفال.

وألغى رئيس محكمة ولاية فيكتوريا ،بيتر كيد، أمرا سابقا ببقاء بيل مطلق السراح وفقا لنظام كفالة كان قد صدر في نهاية جلسة محاكمة سابقة لإصدار العقوبة ، وقام الضباط المعنيون باقتياد الكاردينال إلى الحبس.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حبس بيل منذ اتهامه في يونيو بالتحرش الجنسي بالأطفال . وتم إبقائه مطلق السراح بكفالة على مدار إجراءات المحاكمة.

ومن المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد عقوبة بيل في 13 مارس، وفقا لما قاله القاضي كيد .

وتم الإعلان أمس الثلاثاء عن حكم الإدانة بالرغم من أنه صدر في ديسمبر الماضي، حيث تم رفع حظر النشر حول القضية أمس فقط.

وأصبح بيل /77 عاما/ الشخصية الكاثوليكية الأعلى مستوى التي تدان بتهم اعتداء جنسي على الأطفال ، بعد أن خلصت هيئة محلفين في ملبورن إلى أنه مدان باغتصاب أحد الصبية أعضاء الجوقة والتحرش بآخر في عام 1996 عندما كان رئيسا لأساقفة ملبورن.

وكان بيل يتولى منصب وزير اقتصاد الفاتيكان ، وهو ثالث أرفع منصب في التسلسل الهرمي للكنيسة الكاثوليكية ، حتى حصل على إجازة لأجل غير مسمى من البابا فرنسيس الأول في عام 2017 ليواجه التهم في أستراليا . ولكن المتحدث باسم الفاتيكان أعلن هذه الليلة أن الكاردينال لم يعد في منصبه.