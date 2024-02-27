نادي الأسير: اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال وأسرى سابقون

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة اعتقلت خلال عودتها من الأردن، بالإضافة لأطفال، وأسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى، صباح الثلاثاء، أن الاحتلال اعتقل عددًا من عمال غزة والضّفة من بلدة برطعة، لم تعرف أعدادهم ولا هوياتهم.

وأشار إلى أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، ونابلس، والخليل، وأريحا، وطوباس التي شهدت عملية اقتحام واسعة، ارتقى خلالها ثلاثة شهداء، اثنان منهم أسرى سابقون».

ونوه بأن «قوات الاحتلال تواصل أثناء حملات الاعتقال، تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات، والأموال».

ولفت إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 7270، منوهًا بأن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التأكيد أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.