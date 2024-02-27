أيد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تصريحات الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بشأن عزم الحكومة قريبا الإعلان عن مناقصة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات المصرية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إن فكرة إدارة المطارات من قبل شركات عالمية ليست جديدة، فقد تم طرحها من قبل الشركة المصرية للمطارات في أوائل عام 2000 في عهد الفريق أحمد شفيق.

وأشار إلى أن شركة فرنسية تولت إدارة مطارات الشركة المصرية للمطارات في ذلك الوقت، لكنها فشلت بعد عام؛ بسبب تضارب مصالحها مع الشركة المصرية، موضحا أن الفكرة اليوم تكرر لكن بشكل جديد، حيث سيتم طرحها في مناقصة على شركات أجنبية لإدارتها.

وأوضح أن جميع المطارات العالمية التي بدأت مع مصر منذ 40 عامًا، مثل مطاري دبي وماليزيا، كانت تعتمد على شركات أجنبية للإدارة، مؤكدا أن «مصر تأخرت في تطبيق هذه الفكرة، وكان من المفروض تطبيقها منذ 30 أو 40 عامًا».

وأضاف أن هذه الفكرة من شأنها أن تساعد على تطوير المطارات في ظل حاجة جميع المطارات المصرية إلى التجديد، لا سيما أن بعض الصالات صغيرة مقارنة بعدد الطائرات خلال مواسم السياحة.