مهاجم الأهلي السابق: «استبعاد كهربا من قائمة مباراة البلدية قرصة ودن»

يرى محمد عبدالجليل مهاجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا من أفضل مهاجمي الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن استبعاده من مواجهة بلدية المحلة قد يكون بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته.

وكان كولر مدرب الأهلي قد قرر استبعاد كهربا من قائمة الفريق التي ستواجه بلدية المحلة، بسبب اعتذاره عن السفر مع بعثة الفريق الأحمر إلى غانا يوم الأربعاء الماضي.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "عقوبة كهربا (قرصة ودن) وأتمنى أن يتم تخطي الأمور سريعًا مع كولر، خصوصا أن المدربين الأجانب يكون لديها مواقف صارمة مع اللاعبين، وسبق وحدث معي موقف مشابه مع آلان هاريس، عندما تأخرت في العودة من الخارج وقام بتصعيد هشام حنفي ولعب بدلا مني".

وأضاف: "كولر لديه رغبة في منح موديست ووسام أبوعلي فرصة المشاركة في المباريات، ومن الوارد عودة محمود كهربا في لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والمدرب السويسري يحب كهربا جدا ولكن قد تكون (قرصة ودن) له في الفترة الحالية".

وأتم: "من المستحيل أن يتدخل مجلس إدارة النادي الأهلي في مشاركة لاعب من عدمه أو في أي أزمة تخص الفريق، ولو تم إجبار المدير الفني مارسيل كولر على الدفع بلاعب فسوف يقدم استقالته فورًا".