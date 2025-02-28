رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن تحمله مسئولية فشل منع طوفان الأقصى في 7 أكتوبر

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تحمله "المسئولية الكاملة" عن الفشل في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر من عام 2023، بعد نشر نتائج تحقيق عسكري داخلي اليوم.

وقال هاليفي، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي على خلفية "الفشل" في مواجهة هجوم حماس، إن "المسئولية تقع على عاتقي. كنت قائدا للجيش في 7 أكتوبر، وأتحمل أيضا المسئولية الكاملة عنكم جميعا"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نتائج تحقيقاته المعلنة بوجود إخفاقات جسيمة في توقع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر والتصدي لها، بما شمل نجاح "حماس" في إخضاع "فرقة غزة" التابعة له لعدة ساعات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات خلصت إلى أن الجيش لم يكن مستعدا لهجوم "طوفان الأقصى"، حيث تفاجأ بعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من اختراق المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لغزة.

ويعتبر مسئولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وقال دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي أقر بنتائج تحقيقاته بأنه لم يأخذ في اعتباره سيناريو هجوم مفاجئ واسع النطاق على غرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وأكد قادوش عبر حسابه على منصة "إكس"، أن احتمالية وقوع مثل هذا الهجوم لم تُؤخذ على محمل الجد، بل لم يتم النظر فيها إطلاقا، وهو ما جعل الجيش غير مستعد لمواجهته.