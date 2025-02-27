بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية «تمنح أملا مؤكدا».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: «كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تلهم بعض الآمال».

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ لقاء روسي أمريكي، مخصص لبحث المشكلات في العلاقات الثنائية والمشكلات المتعلقة بعمل السفارتين في موسكو وواشنطن.

وأفادت مراسلة «سبوتنيك» في تركيا، بأن ممثلي روسيا والولايات المتحدة استهلوا، اليوم الخميس، المحادثات في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول، بشأن القضايا المتعلقة بعمل السفارات.

وأوضحت المراسلة أن المفاوضات مستمرة منذ ساعات عدة، وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاجتماع سيستمر من 4 إلى 5 ساعات، ولن يكون هناك مؤتمر صحفي عقب المفاوضات.

وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي.

وكما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.