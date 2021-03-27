قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العمل مستمر داخل قناة السويس على مدار 24 ساعة لإنهاء أزمة السفينة البنمية الجانحة «إيفر جيفن» في القناة، موضحا أن قبطان السفينة هو المسئول عن سبب تلك الحادثة، موضحًا أن دفة السفينة تحركت وأصبحت تحتها مياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه يتم العمل حاليا بمناورات الشد، باشتراك عدد من القاطرات لحل أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، وتقوم الكراكات بعملية تفريغ، وأصبح هناك مياه تحت السفينة، ذاكرًا أنه يجري العمل حاليا على مناورات الشد في أوقات تلائم ظروف المد والجزر وسرعة الرياح.

وذكر أن استخدام الحفارات الأرضية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث على جوانب السفينة، مضيفًا أن الجهود أثمرت عن تحقق نتائج إيجابية أبرزها تشغل المحرك والدفة بكامل طاقتها.

وأوضح أن الرياح ليست السبب الأساسي في أزمة السفينة الجانحة، مشيرًا إلى أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة.

وأكد أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة، قائلًا إن الرئيس السيسي يقدم اقتراحات يوميا من أجل التعامل مع تلك الأزمة.

وأشار إلى أنه من الممكن تفريغ حمولة السفينة الجانحة التي تحتوي على 223 ألف طن، لافتا إلى أنه تم تمهيد الطريق لدخول الكراكة مشهور التي بدأت العمل فعليا.

ولفت إلى أنه فور انتهاء أزمة السفينة الجانحة، سيتم حل أزمة كل السفن المعطلة في الممر الملاحي خلال 48 ساعة، منوهًا بأنه تم التعاقد على 5 قطارات من أحدث القطارات في العالم.

