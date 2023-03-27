محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا في بنها

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، اليوم الاثنين، ويرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وذلك لتفقد مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا في المنطقة من نقطة الارتكاز الأمني بأتريب حتى مدخل بنها القبلي على الطريق الزراعي، كما تفقد عددا من شوارع ومداخل مدينة بنها، وذلك للاطمئنان على أعمال النظافة والتجميل التي تتم بالمدينة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف شارع فريد ندا في المنطقة من أسفل كوبري أتريب حتى مدخل بنها، حيث تم وضع طبقة السن وجاري أعمال الدمك؛ تمهيدا لوضع طبقة الأساس للطريق، موجهاً بدفع الأعمال والعمل بالتوازي مع رفع المخلفات من الناحية الأخرى من الطريق حتى يتم فتحه أمام السيارات.

كما وجه المحافظ بدفع الأعمال في مشروع تطوير الأربع حدائق الموجودة بشارع فريد ندا، بالإضافة إلى دفع الأعمال بالنافورة الجاري إنشاؤها بمنتصف شارع فريد ندا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد شارع غرب الاستاد بمدينة بنها، حيث تتم أعمال مشروع إدخال الغاز باستاد بنها، موجها بإعادة رصف الطريق مرة أخرى فور الانتهاء من الأعمال، مشددا على ضرورة رفع تراكمات الرتش بالمنطقة فورا والعمل على تسيير الحركة المرورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وسائقي السيارات المارين بالشارع.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد مدخل قرية كفر الجزار، موجهاً بمنع تواجد أي إشغالات أو باعة جائلين بمدخل الكوبري، وتحرير مخالفات فورية لأي متعدي وتخصيص أماكن خاصة لوقوف الباعة بحيث لا تعرقل الحركة المرورية، ومنع تشويه المظهر الحضاري للطريق.

واختتم الجولة بتفقد مدخل بنها من الطريق الزراعي ناحية كفر الجزار، وذلك بعد رفع كفائته وتأهيله حيث تم رصف الأرصفة الجانبية والجزر الوسطى ببلاط الإنترلوك وتشجير المدخل بالكامل، وذلك ضمن خطة المحافظة لإظهار الطرق والشوارع في أبهى صورة ومنع إلقاء القمامة بها.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بعمل خطة لترميم جميع الشوارع نتيجة أعمال الحفر لشبكات المرافق المختلفة من خطة رد الشيء لأصله والتنسيق مع شركات المرافق في هذا الصدد لترميم كل الشواع للحفاظ على ممتلكات المواطنين وتسيير الحركة المرورية.