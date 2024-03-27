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أشاد زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بلاعبيه بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 4-2 مساء الثلاثاء في نهائي بطولة كأس العاصمة الودية الدولية.

صرح زلاتكو عبر قناة أون تايم سبورتس "كانت بطولة رائعة ومفيدة وعشنا 7 أيام رائعة في مصر، شكرا لفريقي وشكرا للجماهير التي ساندتنا".

وأشار المدرب الكرواتي "عدنا للمباراة بعد التأخر بهدف وسجلنا 4 أهداف أمام 80 ألف متفرج في ملعب رائع أتمنى أن يكون لدينا مثله في كرواتيا".

وأكد داليتش "منتخب مصر قوي جدا وفريق شرس، وتريزيجيه لاعب مميز جدا وكان خطيرا، ولكن أحب الحديث عن الفريق بشكل جماعي".

وأتم زلاتكو تصريحاته "واجهنا فريقا شرسا على مستوى الهجوم، وكان اختبارا جيدا لفريقي قبل يورو 2024".

ويلعب منتخب كرواتيا في مجموعة حديدة ببطولة اليورو، حيث ينافس إسبانيا وإيطاليا وألبانيا في المجموعة الرابعة للبطولة التي تقام في ألمانيا.