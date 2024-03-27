بلغاريا تقترب من إجراء انتخابات مبكرة

تقترب بلغاريا من إجراء تصويت مبكر في الانتخابات العامة السادسة، خلال ما يزيد قليلا عن ثلاث سنوات، حيث لن يحاول ثاني أكبر حزب في البلاد تشكيل حكومة.

وقال كيريل بيتكوف، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب، في مقابلة مع قناة "بي.تي.في" التلفزيونية الخاصة اليوم الأربعاء "لن يقترح حزب "مواصلة التغيير"، وهو الفصيل الذي كان الشريك الرئيسي في الائتلاف الحاكم، الذي تديره الدولة الواقعة في منطقة البلقان، على مدى الأشهر التسعة الماضية، تشكيل حكومة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وفشل حزب "جيرب" وهو أكبر حزب في بلغاريا، بالفعل في تأمين الدعم للحكومة، بعد محادثات ائتلافية فاشلة.

ويتعين على الرئيس رومن راديف، أن يختار طرفا ثالثا، لمحاولة أخيرة، قبل أن يحدد موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، التي يمكن إجراؤها، في وقت مبكر من يونيو المقبل.

وتواجه بلغاريا احتمال إجراء سادس انتخابات عامة في ثلاثة أعوام فقط، وذلك بعد إلغاء نائبة رئيس الوزراء ماريا جابريل محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت جابريل (44 عاما) وهي مفوضة أوروبية سابقة في صوفيا يوم الأحد الماضي أنها "ترفض الشروط الجديدة المستمرة" التي عرضها شركاء الائتلاف على حزبها.

وقالت جابريل إنها هي وفريق التفاوض من ائتلاف "جيرب-اس دي اس" من تيار يمين الوسط والموالي للغرب قرروا إنهاء محادثات تشكيل ائتلاف مع شريكهم في الائتلاف حزب "بي بي- دي بي" المحافظ الليبرالي الموالي للغرب أيضا.

كانت الحكومة المنتهية ولايتها بزعامة رئيس الوزراء نيكولاي دينكوف قد استقالت كما كان مقررا في بداية مارس الجاري، لتمكين التناوب على تولي منصب رئيس الوزراء، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين شركاء الحكومة في عام 2023.