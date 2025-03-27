تقرير أمريكي يحذر من تجدد الحرب الأهلية في جنوب السودان

حذر موقع 'ستراتفور" الأمريكي -في تحليل له هذا الأسبوع- من أن التوترات بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار ، واستيلاء مليشيا “الجيش الأبيض” (المرتبطة بإثنية مشار- النوير) على بلدة نصير، وما تلا ذلك من شن القوات الموالية لسلفاكير غارات جوية في ولاية أعالي النيل أودت بحياة 23 شخصا، بحسب موقع "المشهد السوداني".

ولا يزال اتفاق السلام لعام 2018 هشا، مما ينذر بتدهور الوضع وانزلاق البلد لحرب أهلية شاملة إذا ظلت التوترات الكامنة بين سلفاكير ومشار من دون حل.

وثمة شكوك من احتمال التدخل العسكري من السودان وأوغندا وجهات فاعلة إقليمية أخرى، مما يزيد من تعقيد الصراع، مع احتمال انتشار العنف في جميع أنحاء شمالي شرقي أفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا، وهو ما قد يخلق أزمة إقليمية خطيرة.

كذلك حذر موقع ستراتفور من أن الحرب الأهلية قد تتجدد في جنوب السودان الأسابيع المقبلة إذا لم يتم احتواء الموقف.