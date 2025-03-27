 الداخلية السورية: القبض على خلايا تابعة لحزب الله كانت تخطط لعمليات إجرامية - بوابة الشروق
الخميس 27 مارس 2025 8:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الداخلية السورية: القبض على خلايا تابعة لحزب الله كانت تخطط لعمليات إجرامية

وكالات
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 7:09 م

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الخميس، بأن مديرية أمن ريف دمشق أطلقت حملة أمنية استهدفت خلايا تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن الخلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية في المنطقة، بحسب قولها، مشيرة إلى تمكنها من إلقاء القبض على عدد منهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأجرت السلطات السورية خلال الفترة الماضية حملة تمشيط في العديد من المحافظات السورية هدفها إلقاء القبض على عسكريين متورطين بارتكاب الجرائم خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

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