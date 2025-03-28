جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم جاهزية قوات الاحتياط وسط تراجع في الالتزام وازدياد الإحباط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ في إجراء تقييم شامل لجاهزية قوات الاحتياط، في ظل مؤشرات على تراجع الالتزام بالخدمة وازدياد حالة الإحباط بين الجنود، وذلك بالتزامن مع مضي الحكومة في تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بتعديل النظام القضائي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وأشار التقرير، إلى أن التقييم العسكري جاء على خلفية ملاحظات ميدانية تفيد بانخفاض نسبة الجنود الملتزمين بالخدمة إلى نحو 60%، وهو ما اعتبره قادة في الجيش مؤشرا مقلقا يستدعي التحرك.

ونقلت القناة عن أحد المسئولين العسكريين قوله إن "جنود الاحتياط مرهقون"، مضيفا: "من يدّعي غير ذلك فهو لا يقول الحقيقة، نحن نقف على الحافة".