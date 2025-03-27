جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

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نجح رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بالإدارة الثانية، تم الاشتباه في راكب ألماني الجنسية قادم من مطار هامبورج الدولي، عبر ترانزيت مطار صبيحة الدولي بتركيا، أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تأكد الاشتباه بوجود مواد ممنوعة داخل الأمتعة. وعلى الفور، تم تفتيش حقائب الراكب، حيث تم العثور على كمية من مخدر الماريجوانا مخبأة داخل أمتعته.

وقام فريق الجمارك بالمطار، بجرد وتحريز المضبوطات.

وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم (2) لسنة 2025.