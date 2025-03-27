مشاركة واسعة في عزاء قرينة الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين والدة الدكتور زياد بهاء الدين (صور)

رئيس الوزراء على رأس المعزين.. وحضور كبير من المسئولين الحكوميين والسياسيين والإعلاميين والمثقفين

شارك حشد كبير من رجال الدولة والمسئولين الحكوميين والدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والقانون والثقافة والصحافة والإعلام والعمل الأكاديمي والنقابي، في عزاء السيدة ديزي روفائيل أرمانيوس، قرينة الكاتب الكبير الراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين، والدة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق، والسفيرة ليلى بهاء الدين مديرة مؤسسة كيمت بطرس غالي. وتلقى عزاء الفقيدة معهما زوج ابنتها الدكتور عماد الدين أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وقرينة نجلها الدكتورة هانية شلقامي الأستاذة بالجامعة الأمريكية، وباقي أفراد الأسرة.

أقيم العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وجاء على رأس المعزين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية سابقا، ونبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، وهالة السعيد نائب رئيس الوزراء السابق، وفايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي الأسبق.

وطارق الملا وزير البترول السابق، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، وأحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وماجد عثمان وزير الاتصالات وتكتنولوجيا المعلومات الأسبق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق.

والسفير البريطاني في القاهرة جاريث بيلي، والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

وحرص على تقديم العزاء من مؤسسة الشروق المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس الإدارة، وشريف المعلم العضو المنتدب، وأميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق، وأحمد بدير مدير عام المؤسسة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس التحرير وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعد عبدالحفيظ مدير التحرير ووكيل نقابة الصحفيين، ومحمد بصل مدير التحرير.

كما حضر الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة، وهشام الخازندار العضو المنتدب للقلعة القابضة، والدكتور علي هيكل، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وعمر مهنا رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والسفير محمد إدريس عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير أيمن زين الدين سفير مصر السابق في مدريد، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي شريف عامر.

وحضر العزاء كل من ورئيس حزب الإصلاح والتنمية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، ونقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، ود. محمد أبو الغار، ود. أهداف سويف، ود. أسامة الغزالي حرب، والاستشاري الهندسي ممدوح حمزة، ود. مصطفى كامل السيد، ود. أحمد سعيد، والمحامي الحقوقي خالد علي، والمنتج محمد العدل، ومن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة مها عبدالناصر، والنائب إيهاب منصور، وأحمد فوزي عضو الهيئة العليا.

وحرص على الحضور نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، ونقيب الصحفيين خالد البلشي وعضوي مجلس النقابة هشام يونس ومحمد الجارحي. والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، ود. عمرو الشوبكي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والكاتب الصحفي سيد محمود، والكاتب الصحفي محمد شعير، والكاتب الصحفي خالد داود.

كما حضر الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، ورجل الأعمال مصطفى الشنيطي، والمحامي ياسر زكي هاشم، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والفنانة راندا شعث، والطبيبة والكاتبة بسمة عبدالعزيز، ومجدي عبدالحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والطبيب والسياسي تامر النحاس.

وحرص على الحضور عدد كبير من قيادات البنوك والشركات ومكاتب المحاماة.