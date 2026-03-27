مقتل 20 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في تنزانيا

ذكرت السلطات في تنزانيا، أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة جنوبي البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مع استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث الطقس السيء في منطقة شرق أفريقيا الأوسع نطاقا.

وقال جعفر هانيو رئيس إدارة حي رونجوي الذي شهد الانهيارات الأرضية إن هطول الأمطار وهبوب الرياح العاتية تسبب في الانهيارات التي اجتاحت منازل صباح أمس الأول الأربعاء في منطقة مبيا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن"حصيلة القتلى استقرت حاليا عند 20 شخصا ومن بينهم طفل صغير للغاية يبلغ من العمر سنة ونصف".

وذكر أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، وحث السكان على إخلاء المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.

وفي كينيا المجاورة، التي تشهد فيضانا موسميا كل عام، لقي 88 شخصا على الأقل حتفهم. وشهدت 21 دولة فيضانات، وفاضت مياه نهرين على الأقل منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في وقت سابق من الشهر الجاري.