مصادر أمنية في بوركينافاسو: مقتل المختطفين الأجانب بشرق البلاد على يد مسلحين

أفادت مصارد أمنية في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، بمقتل مواطنين إسبانيين اثنين وآخر أيرلندي اختطفوا من قبل مسلحين في شرق البلاد.

وذكرت قناة "فرانس 24"، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم احتجاز الرهائن بعدما نُصب كمين لدورية لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد أمس الاثنين.. وبحسب المصادر الأمنية، فإن المسلحين الذين نفذوا الهجوم كانوا على متن مركبتين "بيك أب" و12 دراجة نارية.

ومن جهتها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا إنه "تم العثور على جثتين في بوركينا فاسو يبدو أنهما جثتا الصحفيين الإسبانيين، على الرغم من أن السلطات لاتزال في انتظار تأكيد نهائي، وقد تم اختطاف الصحفيين أثناء تصوير وثائقي في البلاد".

ومن جهتها، أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا، خلال مؤتمر صحفي وفقا للقناة، أن الجثتين اللتين تم العثور عليهما في بوركينا فاسو هما للصحفيين الإسبانيين المختفيين.

وأضافت: "أن المواطنين من شمال إسبانيا، وكانا يعملان على تصوير فيلم وثائقي حول كيفية تعامل السلطات في بوركينا فاسو مع الصيد الجائر ومجتمعات الأشخاص الذين يعيشون في منتزه للحياة البرية"، مشيرة إلى أنهما كانا يسافران وقت الهجوم في مجموعة تتكون من حوالي 40 شخصا.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، في تغريدة له، مقتل الصحفيين، وبعث تعازيه لأسرهما.

ومن جانبها، أشارت الحكومة الأيرلندية إلى أنها على علم بالتقارير، وأنها على اتصال وثيق مع الشركاء الدوليين بشأن الوضع على الأرض.

وكانت مصادر أمنية في بوركينا فاسو قد أعلنت إصابة 3 أشخاص واختفاء 4 آخرين (3 أجانب، ومواطن بوركيني) في كمين نصبه مسلحون ضد حملة لمكافحة الصيد الجائر في شرق البلاد مساء أمس.