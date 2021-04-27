محافظ أسوان يتابع جاهزية مطار أسوان لاستقبال الأفواج السياحية

قام محافظ أسوان أشرف عطية، مساء اليوم الاثنين، بجولة تفقدية داخل مطار أسوان الدولي، للاطمئنان على الإجراءات التأمينية وأيضًا الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها على مطاري أسوان وأبو سمبل، بعد قرار عودة السياحة الروسية واستئناف حركة الطيران بين المطارات الروسية والمصرية.

وتابع المحافظ -في جولته التي رافقه خلالها نائب رئيس الإدارة المركزية للمطار اللواء طيار حسين شبل- سير العمل وآلية حركة دخول وخروج الركاب والأمتعة في صالات السفر والوصول، كما اطمأن على الإجراءات الصحية والوقائية المتبعة داخل المطار ضمن الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وفي إطار منفصل، قاد محافظ أسوان، مساء اليوم، قافلة مساعدات خيرية ومستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لتوزيعها على أهالي قرية خور أبو سبيرة، إحدى المناطق النائية بالمحافظة والمدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" باعتبارها من القرى الأكثر احتياجًا.

وقدم أهالي القرية الشكر للرئيس السيسي على الطفرة التنموية التي تشهدها القرية حاليًا، في إطار تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، كما أعربوا عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة.

وفي السياق ذاته، اطمأن محافظ أسوان على معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والتي شملت إعادة تأهيل 30 منزلًا وتشطيبها مع تركيب المرافق العامة لها، بجانب رفع كفاءة مدرسة أحمد عبد المجيد زهران للتعليم الأساسي بواسطة مؤسسة "اسمعونا"، بالإضافة إلى تركيب 50 عامود إنارة بمشتملاته، وأيضًا تأهيل ترعة خور أبو سبيرة بطول 1.5 كيلو متر مع تحسين مياه الشرب، فضلًا عن استفادة عدد من الأسر بتطبيق مبادرة "التصالح حياة" عليها، وذلك بالتكفل بالرسوم المالية لتقنين أوضاعها في مخالفات البناء.

ولفت المحافظ إلى أنه في إطار "حياة كريمة"، تم أيضًا تنظيم عدد من القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات الغذائية لتحسين المستوى المعيشي لمواطني القرية، فيما شهدت نفس الجولة الميدانية لفتة إنسانية بقيام محافظ أسوان بتوزيع وجبات الإفطار على ضباط وأمناء وأفراد الشرطة المتمركزين بكمين الخطارة على طريق أسوان/ القاهرة الزراعي، مشيدًا بالأداء والمظهر المشرف بانتظام الخدمات وعمل الكمين بكامل طاقته ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة في التضحية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والأمان، وهو الذى يتوازى مع التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق السلم الاجتماعي للشارع الأسواني.