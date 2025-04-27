 حماس تؤكد تضامنها مع إيران في أعقاب انفجار ميناء الشهيد رجائي - بوابة الشروق
الأحد 27 أبريل 2025 6:39 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

حماس تؤكد تضامنها مع إيران في أعقاب انفجار ميناء الشهيد رجائي


نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 6:18 ص

أعربت حركة "حماس" في بيان لها اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع إيران في أعقاب انفجار ميناء "الشهيد رجائي".

وجاء في البيان: "تعبر حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادة وحكومة وشعبا، في أعقاب الانفجار المؤسف الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس".

وأضاف: "نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة لأسر الضحايا، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وختم البيان: "نؤكد ثقتنا التامة بقدرة الجمهورية الإسلامية على تجاوز تداعيات هذا الحادث الأليم، ومواصلة مسيرتها في البناء والتقدم".

وارتفع عدد القتلى جراء الانفجار الذي وقع في الميناء  إلى 8 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارا قويا وقع صباح اليوم في ميناء مدينة بندر عباس. بحسب أحدث بيانات السلطات الإيرانية، أصيب حوالي 700 شخص في الحادث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك