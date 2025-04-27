تامر أمين عن خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا: هذا سبب صدمتي وكسرتي وكسفتي

علق الإعلامي تامر أمين، على خروج النادي الأهلي من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لمثله في مباراة الإياب بالقاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، إن خروج الأهلي صادم ليس فقط لمشجعي الفريق لكن لكل المهتمين بكرة القدم».

وأضاف: «صدمتي وإحباطي وكسرتي وكسفتي ليس من الخروج ولا ضياع لقب البطولة الذي يستحق الحزن عليه.. لكن للأسف إحنا ضيعنا فرصة ذهبية تاريخية لن تُعوَّض على الأقل لسنوات طويلة».

وأشار إلى أن هذه الفرصة تتعلق بضياع التأهل للنهائي للمرة السادسة على التوالي والتتويج بالبطولة القارية لثلاث مرات متتالية وهو أمرٌ لم يحدث على مستوى العالم.

ونوه بأن فرصة تتويج الأهلي بهذه البطولة كانت سهلة للغاية، لا سيما أن الفريق يملك عناصر قوية تجعل الفريق هو الأقوى بين منافسيه.

وأكد أن صن داونز لم يظهر بأقوى شكل له، لأن النسخة الأقوى هي تلك التي نجحت في الفوز على الأهلي مرتين بخماسية، كما أن فريق بيراميدز كان في المتناول.

وغادر الأهلي بطولة دوري الأبطال التي تأهل لخوض النهائي فيها ناديا صن داونز وبيراميدز.

وأثار خروج الأهلي غضبًا بين أنصاره، فيما رحل المدير الفني للفريق مارسيل كولر عن منصبه، وتقرر تعيين جهاز فني مؤقت يقوده عماد النحاس.