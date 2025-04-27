محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بحصاد محصول القمح

أكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لمصر لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي لذلك اتخذت الدولة والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.



وقال جلال خلال احتفالية حصاد محصول القمح والتي أقيمت بمركز فايد، إن المساحة المزروعة من محصول القمح هذا العام بلغت 34 ألف فدان على مستوى المحافظة ويمكن التوسع في مساحات القمح المزروعة، خاصة أن الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي تصلح بها زراعة القمح بمحصول وفير.



وأوضح جلال ضرورة الاستفادة من طلاب التعليم الفني الزراعي، بالتدريب على أساليب الزراعة الحديثة في الحقول المنزرعة وزيادة الرقعة الزراعية واستخدام الأساليب المميكنة في تقليل الشوائب والفاقد من المحصول، من خلال التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والزراعة لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة.



وتابع جلال ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، دون تهاون في أعمال التوريد والتي تعد بمثابة مهمة قومية، موجها المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد القمح وتقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

من جهته أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف توريده من القمح هذا العام 40 ألف طن وبلغ توريد كمية بلغت 8331 طنا بنسبة 21%، مضيفا أن التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بلغت 40 أردبا وعدد الحقول الإرشادية بالمحافظة نحو 26 حقلا إرشاديا، تم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر 4 وسدس 14 وسدس 15 وج 171.

وأوضح شطا تنفيذ حزمة من البرامج والندوات الإرشادية الشهرية لمتابعة المحصول والحصاد في المواعيد المناسبة للمحصول، وإدراج المحافظة ضمن مبادرة "ازرع" وتوزيع 400 شيكارة تقاوي بوزن 30 كيلو للشيكارة لأصناف جيزة 171 وسخا 95 وسدي 14، بأسعار مخفضة بنحو 20%.



وأشار شطا، إلى أن المديرية تجرى التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ توصيات معهد المحاصيل الحقلية التابع للمركز منها توصيات فنية لمزراعي القمح وضرورة التواجد مع المزارعين وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم بصفة مستمرة والتواصل معهم، خلال موسم الزراعة ونشر التوصيات الفنية المناسبة لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وحماية المحصول من الأمراض والآفات.

وتمتلك الإسماعيلية تمتلك 4 صوامع معدنية، منها صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بـ10 خليات معدنية بسعة تخزينية 32000 طن، وصومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا 18 خلية بسعة تخزينية 90000 طن بمركزي القنطرة شرق وأبوصوير، بجانب مركزي تجميع في القصاصين وأبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة 2400 متر وشونة أرضية مساحتها 600 متر لتصبح بالإسماعيلية 5 مواقع بسعة تخزينية 12 ألفا و630 طنا.

ويصل سعر توريد الأردب 220 جنيه درجة نظافة أولى 23.5 قيراط، و2150 جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراطا، و2100 جنيه درجة نظافة ثالثة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، طبقا لـ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 46 لسنة 2025 بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام 2025، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدق رئيس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2025.