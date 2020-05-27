 النرويج تسمح بالتلقيح الاصطناعي للأمهات العازبات - بوابة الشروق
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النرويج تسمح بالتلقيح الاصطناعي للأمهات العازبات

أوسلو - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:25 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 12:25 ص

سيصبح بإمكان النساء العازبات في النرويج الحصول على التلقيح الاصطناعي والتبرع بالبويضات من أجل إنجاب أطفال، بعدما صوت السياسيون لصالح تحديث القانون الخاص بهذا الشأن أمس الثلاثاء.

وجاء تغيير قانون التكنولوجيا الحيوية، المعمول به منذ 16 عاما، في أعقاب حملة من جانب أحزاب المعارضة في برلمان البلاد.

كما تشمل التغييرات الأخرى عمليات الفحص بالموجات فوق الصوتية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، واختبار الدم لتحديد التشوهات الجينية في الجنين.

وكانت هذه التغييرات القانونية موضع نقاش حاد، حيث أكد الحزب الديمقراطي المسيحي أن الآباء قد يقرروا الإجهاض إذا عرفوا أن الجنين يعاني من خلل جينى (خلل في الكروموسومات) في مرحلة مبكرة من الحمل.


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