ألمانيا والنرويج تفتتحان مشروع نوردلينك لتوليد الكهرباء

افتتحت ألمانيا والنرويج، اليوم الخميس، مشروع كابل الكهرباء تحت الماء "نوردلينك" الذي يربط شبكات الكهرباء بين البلدين بشكل مباشر بقيمة 2.4 مليار دولار، وذلك في ظل مساعي أوروبا للتحول نحو توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن "نوردلينك" سيسمح لألمانيا بتصدير الفائض منها من الكهرباء التي تولدها مزارع الرياح إلى النرويج، على أن يتم تخزينها في خزانات الطاقة الكهرومائية الكبيرة في النرويج، فيما يتم استخدامها للاستهلاك الألماني في حال فترات انخفاض قوة الرياح.



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الاحتفال الافتراضي بالافتتاح، "لقد أسسنا نقلة في مجال إمداد الطاقة الحديثة في أوروبا".



يذكر أنه يبلغ طول مشروع "نوردلينك" 623 كليو مترا ويبدأ من ولاية "شليسفيغ هولشتاين" بشمال ألمانيا ويمر تحت بحر الشمال، وصولا إلى مدينة "تونستاد" جنوب النرويج. ويقول العاملون بالمشروع إنه يكفي لإمداد 3.6 مليون منزل بالكهرباء في آن واحد.