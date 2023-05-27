منتخب أوزبكستان يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للشباب

تأهل منتخب أوزبكستان إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على نظيره جواتيمالا بثنائية نظيفة.

وحقق المنتخب الأوزبكستاني فوزًا ثمينًا على نظيره جواتيمالا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو ديل استيرو اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال الشباب.

وقاد المهاجم شخزود نيماتشونوف منتخب بلاده أوزبكستان إلى الدور ثمن النهائي لمونديال الشباب، بعد تسجيله هدفين في مرمى جواتيمالا بالدقيقتين 9 و 20.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب أوزبكستان رصيده للنقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ليتأهل لدور الـ 16 برافقة المنتخب الأرجنتيني المتصدر بـ 9 نقاط، بينما ينتظر منتخب نيوزيلندا صاحب المركز الثالث، المباريات المتبقية في الجولة من أجل معرفة موقفه من التأهل للدور القادم من البطولة.

يُذكر أن أصحاب المركزي الأول والثاني في مجموعات مونديال الشباب 2023، سيتأهلون إلى دور الـ 16 إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.