اتحاد الكرة: طلبنا حضور السعة الكاملة لنهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، آخر تطورات ملف الحضور الجماهيري لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي، على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 4 يونيو القادم، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية: «هناك تنسيق كامل في الوقت الحالي بين إدارة الأهلي والاتحاد الإفريقي بشأن المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال».

وأضاف: «نتحدث مع الجهات الأمنية في الوقت الحالي، لتحقيق رغبة إدارة النادي الأهلي في تواجد حضور جماهيري جيد في نهائي الأبطال».

وأتم: «طلبنا السماح بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة في نهائي إفريقيا، وأتمنى أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وبمجرد الحصول على الموافقات الأمنية سيتم طرح التذاكر».