3 مرشحين لتدريب ميلان

اختصر نادي ميلان القائمة المرشحة لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في موسم 2025-2026 إلى 3 مدربين فقط، بحسب ما ذكرت آخر المستجدات الصحفية، اليوم الإثنين.

أشارت شبكة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية إلى أن ميلان استقر على قائمة مختصرة تضم 3 مدربين، هم فينتشنزو إيتاليانو وماسيميليانو أليجري وتياجو موتا على الترتيب.

وأوضحت أن إيتاليانو هو المرشح المفضل لتدريب ميلان، إذ يصر النادي على التعاقد معه رغم أنه يبدو قريبًا من البقاء في بولونيا، بعدما قدم له بطل كأس إيطاليًا عرضًا لتمديد العقد براتب 2.8 مليون يورو سنويًا.

وقال إيتاليانو في هذا الصدد: "أنا في تفاوض مستمر مع بولونيا، هذا طبيعي، وسنصل إلى حل قريبًا".