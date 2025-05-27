فولفو تلغي 3000 وظيفة عالميا وسط أزمات الصناعة وتوترات التجارة

أعلنت شركة "فولفو كارز" السويدية عن إلغاء ثلاثة آلاف وظيفة ضمن برنامج لخفض التكاليف، في ظل التحديات التي تواجهها صناعة السيارات نتيجة التوترات التجارية وما تسببه من غموض اقتصادي.

وقالت الشركة، يوم الإثنين، إن نحو 1200 من هذه الوظائف سيتم خفضها في السويد، إلى جانب ألف وظيفة أخرى يشغلها حاليا مستشارون، معظمهم أيضا في السويد. أما بقية التخفيضات فستكون في أسواق دولية أخرى. وتشير الشركة إلى أن معظم الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها هي وظائف مكتبية.

وقال هاكان سامويلسون، الرئيس والمدير التنفيذي لفولفو كارز: "الإجراءات التي أُعلنت اليوم كانت قرارات صعبة، لكنها خطوات ضرورية لبناء فولفو كارز أقوى وأكثر قدرة على التحمل."

وأضاف: "صناعة السيارات تمر بمرحلة صعبة، وللتعامل مع ذلك، يجب علينا تحسين توليد التدفقات النقدية وخفض التكاليف بشكل هيكلي."

يذكر أن "فولفو كارز" مملوكة لشركة "جيلي" الصينية، ويعمل لديها 42 ألفا و600 موظف بدوام كامل.

وتواجه شركات صناعة السيارات حول العالم تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار المواد الخام، وتراجع سوق السيارات الأوروبية، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب المستوردين.

وتقع المقرات الرئيسية ومكاتب تطوير المنتجات لفولفو كارز في مدينة جوتنبرج السويدية، فيما تنتج سياراتها ومركبات الدفع الرباعي في بلجيكا وساوث كارولاينا والصين.