مستشار ألمانيا: الهجمات الإسرائيلية على غزة لم تعد منطقية

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، قائلا "إنه لم يعد من الممكن تبريرها وإنها لم تعد منطقية".

وقال ميرتس، خلال مؤتمر صحفي في فنلندا، "لم تعد الضربات العسكرية المكثفة التي يشنها الإسرائيليون في قطاع غزة تنم عن أي منطق بالنسبة لنا"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف: "أنا أيضا لست من بين أولئك الذين بادروا بقول ذلك… لكن يبدو لي أن الوقت حان لأقول علنا إن ما يحدث حاليا لم يعد منطقيا".

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، قد صرح في وقت سابق اليوم إن بلاده لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار، معبرا عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تحرم سكانه من الغذاء والدواء.

وأضاف فادفول، في مقابلة إذاعية: "يجب ألا يُستغل التزامنا بدعم حق دولة إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة".

وتابع: "نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها، دون الخوض في تفاصيل أخرى".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,056 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,129 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.