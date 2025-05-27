رايا يحتفظ بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

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احتفظ الحارس الإسباني ديفيد رايا بجائزة القفاز الذهبي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينضم إلى قائمة تاريخية تضم 3 حراس آخرين.

تقاسم رايا جائزة القفاز الذهبي مع سيلس من نوتنجهام فورست، كلاهما خرج بالشباك نظيفة في 13 مناسبة.

وبحسب موقع الدوري الإنجليزي الرسمي، أصبح رايا رابع حارس مرمى في تاريخ المسابقة المحلية يحتفظ بجائزة القفاز الذهبي بعد كل من بيبي رينا من ليفربول وجو هارت وإيدرسون من مانشستر سيتي.

وكان رايا خرج بشباك نظيفة مع أرسنال في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي في 16 مباراة، أكثر بـ3 من هذا الموسم.

ولم يسبق أن حصل أي حارس مرمى على جائزة القفاز الذهبي في 3 مواسم متتالية، ما يبحث عنه رايا بكل تأكيد في 2025-2026.