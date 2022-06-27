 إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص في أسوان - بوابة الشروق
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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص في أسوان

حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 27 يونيو 2022 - 5:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2022 - 5:13 ص

أصيب 12 شخصًا، بالساعات الأولى صباح اليوم الأثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص في شجرة بمنطقة العقبة الكبيرة في أبوالريش بمدينة أسوان.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص شجرة بمنطقة العقبة الكبيرة في أبوالريش بمدينة أسوان، مما أسفر عن أصابة 12 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

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