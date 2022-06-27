راحة خاصة لعمرو السولية من تدريبات الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عمرو السولية لاعب الفريق، ‏راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، استعدادًا ‏لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقًا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض ‏اللاعبين، لا سيما الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما ‏بين المشاركة محليًّا ودوليًّا.‏

وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، استعدادًا لمباراة سموحة في ‏الدوري، واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام ‏بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غدٍ على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني ‏قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه ‏على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏