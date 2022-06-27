راحة خاصة لعمرو السولية من تدريبات الأهلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عمرو السولية لاعب الفريق، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقًا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض اللاعبين، لا سيما الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما بين المشاركة محليًّا ودوليًّا.
وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، استعدادًا لمباراة سموحة في الدوري، واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غدٍ على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.