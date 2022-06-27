حبس متهم بحيازة 20 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس شخص، عاطل، له معلومات جنائية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 200 طربه لمخدر الحشيش، تزن 20 كيلو جرامات، وقدرت قيمتهم المالية مليون و400 ألف جنيه بقصد الإتجار.

وطلبت النيابة العامة، تحريات ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامة نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطني، والعام"، تم عمل كمين له وألقي القبض عليه، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته اعترف بالواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.