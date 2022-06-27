رئيس الوزراء الأردني يصل العقبة لمتابعة جهود التعامل مع حادث تسرب الغاز

وصل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والصحَّة إلى العقبة، مساء اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة للتَّعامل مع تداعيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز في ميناء العقبة ميدانيَّاً.
وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.
وقال
الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».
وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات، ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.
من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل فريق تحقيق، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية.