رئيس الوزراء الأردني يصل العقبة لمتابعة جهود التعامل مع حادث تسرب الغاز

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والصحَّة، يصل إلى العقبة، ويتابع ميدانيَّاً الجهود المبذولة للتَّعامل مع تداعيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز في ميناء العقبة. pic.twitter.com/YcgYRXb3mK — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) June 27, 2022

وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام الأردنية.وقالالناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة».وأشار إلى أن هنالك عددا من الإصابات، ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.من جانبه أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل فريق تحقيق، بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز بالعقبة برئاسة وزير الداخلية.