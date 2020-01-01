ارتفاع إصابات كورونا بين أطقم سفن شركة عايدة كروزيز الألمانية إلى 11 حالة

ارتفعت إصابات كورونا بين أطقم سفن شركة "عايدة كروزيز" الألمانية للرحلات السياحية إلى 11 حالة.



وقالت متحدثة باسم سلطات مدينة روستوك الساحلية شمالي المانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين:" وفقا للوضع الراهن، فقد ثبت خلال اختبارات أمس وجود إصابة أخرى".



كان 750 فردا من أطقم سفن شركة عايدة قدموا من آسيا إلى مطار روستوك-لاجه على متن ثلاث طائرات في منتصف يوليو الجاري.



وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري تمسكها بتسيير رحلات رغم ظهور حالات إصابة بين أطقم سفنها.



ومن المنتظر أن تنطلق السفينة "عايدة بيرلا" في رحلة قصيرة من ميناء هامبورج في الخامس من الشهر من المقبل دون رسو على موانئ أخرى، كما ستنطلق السفينة "عايدة مار" في رحلة من ميناء روستوك في الثاني عشر من الشهر المقبل، والسفينة "عايدة بلو" من ميناء كيل في السادس عشر من الشهر المقبل.