 البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا و578 وفاة - بوابة الشروق
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البرازيل تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بفيروس كورونا و578 وفاة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:33 ص

 سجلت البرازيل 18 ألفاً و999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 19 مليوناً و707 آلاف و662 شخصاً.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم /الثلاثاء/، عبر موقعها الإلكتروني بأنها سجلت في الفترة نفسها 578 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19 ليصل تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد 550 ألفاً و502 شخصاً.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


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