 وزير الخارجية المغربي يسلم رسالة من الملك إلى الرئيس التونسي - بوابة الشروق
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وزير الخارجية المغربي يسلم رسالة من الملك إلى الرئيس التونسي

قيس سعيد
قيس سعيد
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يوليه 2021 - 8:28 م
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج بتونس العاصمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، سلم «بوريطة» رسالة من الملك المغربي محمد السادس إلى الرئيس التونسي، وتتعلق الرسالة بعلاقات الأخوة والتضامن القائمة بين البلدين المغاربيين الشقيقين.

وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأول الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد كل اختصاصات مجلس النواب، وتوليه أعمال السلطة التنفيذية، في ظل احتجاجات تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية برئاسة راشد الغنوشي.

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