روسيا: القمة الروسية - الإفريقية المُقبلة ستعقد في سانت بطرسبرج

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن مدينة سانت بطرسبرج ستستضيف القمة الروسية ــ الإفريقية لعام 2023.

وقالت زاخاروفا، في منشور بثته عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تلجرام" وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية:"إننا في انتظار شركائنا الأفارقة في مدينة سانت بطرسبرج العام المُقبل في القمة الروسية الإفريقية".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد زار خلال جولته الإفريقية الأخيرة كلا من مصر وجمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا في الفترة ما بين 24 إلى 27 يوليو الجاري، حيث احتلت الأزمة الروسية الأوكرانية مركز الصدارة في مباحثات لافروف في البلدان الإفريقية.

كانت زيارة إثيوبيا اليوم الأربعاء هي المحطة الأخيرة في جولة لافروف الإفريقية، والتي سيزور بعدها العاصمة الأوزبكية طشقند لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي.

يُذكر أن مدينة سوتشي الروسية كان تقد استضافت القمة الافتتاحية بين روسيا وإفريقيا في عام 2019 وتم تنظيم القمة في الفترة ما بين 22 و 24 أكتوبر 2019 وكان شعارها "من أجل السلام والأمن والتنمية".