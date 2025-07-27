القوات الفلبينية تقتل 7 متمردين شيوعيين في هجوم وسط البلاد

قتلت القوات الفلبينية سبعة متمردين شيوعيين في هجوم وقع صباح اليوم الأحد، في إقليم وسط البلاد وتطارد عدة آخرين في أحدث تفجر لحركة التمرد المستمرة منذ عقود، التي يقول الجيش إنها على شفا الانهيار.

وقال الميجور فرانك رولدان من فرقة المشاة التاسعة بالجيش إن قوات الجيش قتلت اثنين من متمردي جيش الشعب الجديد في اشتباك وقع الأسبوع الماضي في إقليم ماسباتي ثم لحقت بالمتمردين الفارين في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في المناطق الداخلية لبلدة أوسون، حيث قتلت سبعة منهم في معركة بالأسلحة النارية استمرت 30 دقيقة.

وتمكنت القوات الفلبينية من العثور على سبع بنادق هجومية وقاذفتي قنابل يدوية في موقع القتال. وقال رولدان إن ثمانية متمردين على الأقل تمكنوا من الفرار في اتجاهات مختلفة ويجرى مطاردتهم.

وقال رولدان لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) هاتفيا "إننا في المرحلة النهائية" مشيرا إلى أن حوالي 50 من المتمردين المسلحين مازالوا في الإقليم الجزيرة وهو منطقة زراعية يعصف بها الفقر يزيد عدد سكانها عن 900 ألف نسمة.