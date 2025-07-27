حادثا سير يوديان بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص في باكستان

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، اليوم الأحد، في حادثي سير بإقليمي البنجاب والسند في باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية، أن 8 أشخاص لقوا حتفهم بعدما انحرفت حافلة ركاب في طريقها إلى لاهور من إسلام آباد عن الطريق السريع بالقرب من دوك سيال لتسقط في حفرة في منطقة شاكوال.

وأسفر الحادث، الذي وقع بسبب إهمال سائق الحافلة -كما قال المتحدث باسم الشرطة- عن إصابة 18 آخرين.

من ناحية أخرى، اصطدمت حافلة ركاب كانت في طريقها إلى حيدر آباد قادمة من كراتشي بشاحنة على طريق سريع في منطقة جامشورو.

وأسفر الحادث عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

يشار إلى أن حوادث حافلات الركاب على الطرق السريعة في أنحاء باكستان شائعة الحدوث، وتقع لأسباب عدة، تتراوح ما بين إهمال السائقين والسرعة الزائدة وأحوال الطرق والطقس.