قال صانع المحتوى محمد هيثم إن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في نشر المعرفة، بشرط تقديم المعلومات بصورة مبسطة ودقيقة، والاعتماد على مصادر موثوقة قبل نشر أي محتوى علمي أو تعليمي.

وأوضح هيثم، في تصريحات صحفية، أن سرعة انتشار المحتوى على هذه المنصات تمنح صناع المحتوى فرصة للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور، خاصة الشباب، لكنها تضع عليهم في الوقت نفسه مسئولية التحقق من صحة المعلومات وتجنب المبالغة أو التبسيط الذي يخل بالمعنى.

وأضاف أن المحتوى العلمي الناجح يحتاج إلى لغة واضحة وطريقة عرض تجذب المتابع دون تحويل المعلومة إلى مادة سطحية، مشيرًا إلى أن استخدام الأمثلة والصور ومقاطع الفيديو القصيرة يساعد على شرح الموضوعات المعقدة وتقريبها إلى الجمهور.

وأشار إلى أن انتشار المعلومات غير الدقيقة على منصات التواصل يجعل الرجوع إلى المصادر المتخصصة ضرورة أساسية، مؤكدًا أهمية توضيح الفرق بين الرأي الشخصي والمعلومة العلمية التي تستند إلى بحث أو مرجع موثوق.

وأكد هيثم أن قيمة المحتوى العلمي تقاس بقدرته على دفع المتابع إلى الفهم والبحث، وليس بعدد المشاهدات فقط، لافتًا إلى أن المنصات الرقمية يمكن أن تدعم التعلم المستمر عندما تُستخدم بوعي وتُقدَّم من خلالها معلومات قابلة للتحقق.