عطا: 70 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى أمس.. وجامعة القاهرة: تصنيف داخلى للكليات والأقسام.. وإعلان النتيجة بعد تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى



أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، السيد عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ حتى أمس، 70 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020.



وقال عطا فى تصريحات لـ«الشروق»: إن غدا الأربعاء، آخر فرصة أمام طلاب الدور الأول من الثانوية العامة والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتعديل أو تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة، حتى السابعة مساء.



وشدد عطا، على ضرورة انتباه الطلاب إلى ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مؤكدا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى.



وأشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة لطلاب الدور الأول من الثانوية العامة سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.



وفى نفس السياق، أعلن عطا، أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 158 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020، لافتا إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى.



وتواصل معامل التنسيق الإلكترونى استقبال الطلاب وأولياء أمورهم حتى عصر غد، وقال ياسر عبدالجواد مسئول معمل التنسيق بجامعة القاهرة: إن الطلاب وأولياء الأمور يتوافدون من الساعة الثامنة صباحا إلى معمل كلية الحاسبات والمعلومات حتى عصر أمس، لتسجيل رغباتهم داخل المعامل المعدة بالكلية.



وأضاف عبدالجواد، لـ«الشروق» أن الإقبال، أمس، كان متوسطا، مشيرا إلى أنهم يعملون على التنظيم والترتيب داخل وخارج المعامل بطريقة إنسانية للطلاب وأولياء الأمور عن طريق كتابة اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس فى تسلسل عددى، ثم يستريحون تحت مظلات الكلية لحين سماع اسم الطالب التى سيدخل إلى المعمل بمفرده أو بصحبة والديه، وذلك لتسهيل عمليات التسجيل على الطلاب وتوفير الوقت والجهد.



وفى سياق متصل أوضح عبدالجواد، أن أغلب الرغبات كانت من نصيب كليات التجارة والحقوق والتربية الرياضية، منوها إلى تعاون المتخصصين والفنيين داخل المعامل، وتقديم جميع المساعدات لطلاب المرحلة الثالثة وتسهيل عملية التسجيل عليهم.



من ناحية أخرى، شدد رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، على ضرورة عمل تصنيف داخلى بالجامعة للكليات والأقسام يقوم على حزمة من المعايير المشتركة بين أهم التصنيفات الدولية، كالسمعة الأكاديمية والحوكمة، بما يؤدى إلى دعم المنافسة الداخلية بين الكليات والأقسام.



وفى جامعة الأزهر أنهى طلاب الثانوية الأزهرية «الدور الأول»، أمس؛ تسجيل رغباتهم بتنسيق الكليات؛ حيث أغلق التنسيق للمرحلة الأولى، على تسجيل 53330 طالبا من الثانوية الأزهرية (الدور الأول)، بحسب تصريحات مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الدكتور محمد فرج، حسب بيان صحفى.



وأوضح مستشار رئيس الجامعة أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى، متاح لهم التسجيل إلكترونيا فى المرحلة الثانية التى ستبدأ بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية الشهر المقبل.