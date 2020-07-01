 بومبيو يصر على العودة التلقائية للعقوبات ضد إيران في 20 سبتمبر - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2020 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بومبيو يصر على العودة التلقائية للعقوبات ضد إيران في 20 سبتمبر

د ب أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2020 - 7:55 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2020 - 7:55 م

أصر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على عودة نظام العقوبات الدولية (آلية سناب باك) ضد إيران تلقائيًا، وحدد 20 سبتمبر موعدًا لذلك.

ورفض مجلس الأمن الدولي حملة العقوبات الأمريكية، كما رفض الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة الذين كانوا جزءا من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مطلب واشنطن.

وتم رفع العقوبات عن طهران في إطار الاتفاق الذي تم وضعه لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وانسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق من جانب واحد عام 2018، وبدأ في إعادة فرض قيود قاسية على إيران، بهدف كبح تدفقاتها المالية.

وقال بومبيو، اليوم الخميس، إنه إذا حاول المجلس تمرير قرارًا لمواصلة تخفيف العقوبات، فإن الولايات المتحدة ستعارض ذلك، وتتمتع واشنطن بحق النقض داخل مجلس الأمن.

وأعلن أنه إذا لم يتم تقديم مشروع قرار، فإن العقوبات على إيران ستستمر في 20 سبتمبر.

ويمنح النفوذ العالمي للولايات المتحدة، بما في ذلك نفوذها على النظام المالي، قوة كبرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك