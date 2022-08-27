ماكرون وتبون يوقعان على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة

وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يجري زيارة رسمية للجزائر منذ الخميس الماضي، على «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة» بين الجزائر وفرنسا.

وبحسب ما نشره موقع «الإذاعة الجزائرية»، مساء السبت، جرت مراسم التوقيع بالقاعة الشرفية لمطار الدولي هواري بومدين الدولي بحضور وفدي البلدين.

وقد سبق التوقيع على «إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة»، التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون ثنائية في عدة مجالات.

وعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر العاصمة، بعد ظهر هذا السبت، قادما من وهران، في إطار اليوم الثالث والأخير من زيارته الرسمية الى الجزائر، والتي شرع فيها الخميس الماضي على رأس وفد هام.

وخلال زيارته لوهران، توجه الرئيس الفرنسي، إلى كنيسة سانتا كروز ودار الموسيقى «ديسكو مغرب» وسط المدينة. قبل أن يلتقي النخبة الرياضية الوهرانية بقصر الرياضات «حمو بوتليليس» بحي المدينة الجديدة.

واختتمت الزيارة لوهران بقصر الرياضات «حمو بوتليليس» بحي المدينة الجديدة، حيث حضر الرئيس ماكرون عرضا للرقص «بريك دانس» قدمه فنانون شباب. كما التقى رياضيين شباب من النخبة الذين كانوا متواجدين بقصر الرياضة.