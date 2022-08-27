تركيا: شحن أكثر من مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن إجمالي الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس الجاري، بلغ مليونا و43 ألفا و286 طنا.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو الماضي.

وأوضحت أن 3 سفن جديدة غادرت الموانئ الأوكرانية صباح السبت، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.