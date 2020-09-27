بوتين يؤكد لرئيس وزراء أرمينيا على ضرورة وقف القتال في قره باغ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، مستجدات الوضع في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأرمني، تناولت التصعيد الحاد في قره باغ، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أعرب عن بالغ قلقه إزاء تجدد القتال بين طرفي النزاع.

وتابعت: «تم التأكيد على أهمية بذل كافة المساعي اللازمة لمنع استمرار تصعيد النزاع، والأهم هو ضرورة وقف الأعمال القتالية».

واندلعت صباح الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.